Росія може перезапустити план "Новоросія": Чубаров озвучив побоювання

Росія може спробувати розширити територію, яку контролюватиме в Україні для посилення себе в Криму і закріплення позицій в "Л/ДНР".

Таку заяву зробив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України кількох скликань Рефат Чубаров в інтерв'ю "Апострофу". Він відповів на запитання про можливість відновлення в певному переформатованому варіанті проєкту "Новоросія".

За словами Чубарова, йому хотілося б сказати, що у РФ тепер не зважаться на те, що намагалися реалізувати в 2014 році, зважаючи на те, що українська армія вже зміцніла, а світ був у шоці через агресивні дії Росії.

Чубаров розповів, що Росія може перезапустити план "Новоросія". Ілюстрація

"Але поведінка Москви, особливо в останні тижні, щодо "ДНР-ЛНР" – зокрема ультимативні заяви про те, що в разі, якщо Україна не дасть особливий статус цим самопроголошеним утворенням і не забезпечить проведення виборів до передачі контролю над кордоном з Росією, наводить мене на думку, що Росія може спробувати фактично розширити територію, яку вони будуть контролювати в Україні для посилення себе в Криму і закріплення своїх позицій в "ДНР-ЛНР". А це дійсно йде за лекалами "Новоросії", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чубаров заявляв, що президент Росії Володимир Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом неподання води в окупований Крим.

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