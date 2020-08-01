Росія може перейти до захоплення нових територій України – розвідка

Аналіз Служби зовнішньої розвідки України свідчить про те, що в перспективі Росія може перейти до масштабної військової операції для захоплення нових територій України.

Про це на ZN.UA написав глава відомства Валерій Кондратюк, назвавши також фактори, які можуть цьому сприяти.

"Наш аналіз свідчить, що в подальшій перспективі активність РФ щодо України може трансформуватися в масштабну військову операцію із захопленням нових українських територій", – підкреслив глава СЗРУ.

На його думку, до такого розвитку подій можуть призвести кілька факторів:

необхідність відволікання уваги від ряду внутрішніх російських проблем (зниження рейтингу російської влади через погіршення життя населення, стрімке падіння економіки, ослаблення вертикалі влади, фронда регіональних еліт);

потреба вирішення соціально-економічних проблем тимчасово окупованого Криму (водопостачання, провал курортного сезону);

концентрація уваги українських провідних міжнародних партнерів виключно на власних внутрішніх проблемах (складні виборчі процеси, радикальне загострення соціальних, демографічних і економічних питань, біженці, тероризм).

Також Кондратюк розповів про політичні погрози з боку Росії на адресу України.

"Ми фіксуємо спроби російських спецслужб проводити спеціальні операції для внесення розбрату в українське суспільство і підриву основ української державності. Ставка робиться на системну дискредитацію української національної ідеї та західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави" (останнім часом цей дискурс нам нав'язують як ззовні, так і зсередини). Москва активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України і "київську владу", яка нібито зрадила передвиборні обіцянки по довгожданого миру в Донбасі", – пояснив він.

За словами голови служби розвідки, для цього Москва використовує різні нешаблонні методи.

"Найчастіше своєрідними "фірмовими інструментами" стають провокації, використання агентури впливу, терор і політичні вбивства, що неодноразово підтверджувалося як в Україні (вбивства розвідника М.Шаповала і російського політика Д.Вороненкова у Києві, контррозвідника А.Хараберюша в Маріуполі і інших), так і за її межами. Останнім прикладом стали події в Німеччині та Австрії (вбивства російських політемігрантів Зелімхана Хангошвілі в Берліні і Маміхана Умарова на околиці Відня), що вкотре змушує цивілізований світ задуматися, чи не перетворилася чи Росія на країну – спонсора тероризму" , – підсумував Кондратюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL: