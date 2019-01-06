''Росія-матінка вбиває своїх'': шанувальник ''ДНР'' зробив зізнання

Журналіст і блогер Максим Равреба, який є прихильником російських окупантів, поскаржився, що в "ДНР" стирають пам'ять про "героїв республіки".

Як передає в Twitter журналіст Денис Казанський слова пропагандиста, екс-ватажок терористичного угруповання Олександр Захарченко був убитий "через дуже наполегливих листів трудящих ДНР".

"Що це таке Равреба пише? Росія-матінка своїх вбиває замість того, щоб рятувати? Треба ж, а раніше писали, що не може такого бути і це все українська пропаганда", — прокоментував Казанський.

Що це таке Равреба пише? Росія-матінка чи своїх вбиває замість того, щоб рятувати? Треба ж, а раніше писали, що не може такого бути і це все українська пропаганда pic.twitter.com/Yy1Cx7Qskd - Денис Казанський (@den_kazansky) 6 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в "ДНР" збунтувалися через свавілля окупантів, які змусили жителів зайнятися роботою, яку повинні виконувати міські служби.