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''Росія-матінка вбиває своїх'': шанувальник ''ДНР'' зробив зізнання

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Журналіст і блогер Максим Равреба, який є прихильником російських окупантів, поскаржився, що в "ДНР" стирають пам'ять про "героїв республіки".

Як передає в Twitter журналіст Денис Казанський слова пропагандиста, екс-ватажок терористичного угруповання Олександр Захарченко був убитий "через дуже наполегливих листів трудящих ДНР".

"Що це таке Равреба пише? Росія-матінка своїх вбиває замість того, щоб рятувати? Треба ж, а раніше писали, що не може такого бути і це все українська пропаганда", — прокоментував Казанський.

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''Росія-матінка вбиває своїх'': шанувальник ''ДНР'' зробив зізнання

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в "ДНР" збунтувалися через свавілля окупантів, які змусили жителів зайнятися роботою, яку повинні виконувати міські служби.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Не нужно мешать, казларылые друг друга передушат за картошку
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Галицький Данило
Галицький Данило
Какой нахрен убивает раSSея матрешка? Она это оно отправляет в хуйловский райок, в потусторонний сруцкий мирок.
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