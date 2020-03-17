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17 березня • оновлено в 09:14
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/ Розслідування

Росія покинула найманців на Донбасі через коронавірус: дезертири рвонули з "Л/ДНР"

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Командування російських окупаційних військ під приводом протидії пандемії коронавірусу раптово скасувало ротацію на Донбасі і залишило найманців в ОРДЛО, що викликало хвилю дезертирства.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Окупанти планують перенесення термінів чергової ротації особового складу передових підрозділів. У зв'язку з цим в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК збільшилася кількість російських найманців, які самовільно залишають місця несення служби, в т.ч. зі зброєю", – сказано в повідомленні.

РФ кинула найманців на Донбасі через коронавірус

РФ кинула найманців на Донбасі через коронавірус

donbass.ua

Для пошуку дезертирів задіяли оперативно-пошукові групи із залученням представників силових структур т.зв. "республік".

Щоб інформація не потрапила в ЗМІ, зазначені заходи проводяться під виглядом планових тренувань із пошуку військовослужбовців за сигналом "Кільце" і з протидії тероризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через інформацію про 12 випадках коронавірусу в терористичній "ДНР" Україна жорстко обмежить в'їзд на мирну територію з тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

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Автор
Ірина Кулініч
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так время перейти в наступление воинами света и освободить Донбасс!!! А то что то утилизации пiдщзгoв света давно не было!!
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