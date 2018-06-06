Росія йде на війну в Азовському морі: експерт дав невтішний прогноз

Росія намагається використати ситуацію з затриманням судна "Норд" як привід до війни, і саме цим виправдовує дії, які вона робить зараз в Азовському морі - нарощування військово-морського угруповання і активність прикордонних кораблів.

Цю думку в ефірі "Громадського радіо" озвучив журналіст, головний редактор видання BlackSeaNews і керівник проекту "Майдан закордонний справ" Андрій Клименко, який упевнений, що в регіоні назріває ескалація конфлікту.

За його словами, РФ перекинула в Азовське море 12 кораблів, 6 з яких - артилерійські катери з Каспійської флотилії.

"Три з них вже прибули до Керчі, ще три, за нашими даними, базуються в районі Темрюка. Шість малих десантних кораблів типу "Серна". Це невеликі кораблі, які можуть прийняти на борт один танк і 30 десантників", - розповів він.

Клименко підкреслив, що Росія має велику кількість сухопутних військ в регіоні.

"В цілому район від Таманського півострова до Ростова - основний район дислокації Південного військового округу РФ. Там мова йде про десятки тисяч військових", - заявив експерт.

Журналіст підкреслив, що на даний момент Україна мало що може протиставити РФ в азовському регіоні, де вкрай необхідно посилювати військово-морську присутність.

"Зараз ми не маємо там жодної одиниці корабельного складу Військово-морських сил України. У нас є півтора десятка катерів морських прикордонників - морська охорона. Це дуже мало. У нас там досить значна кількість сухопутних військ, в тому числі морської піхоти Військово-морських сил України, але вони все сконцентровані ближче до лінії фронту на сході. Наприклад, в Генічеську у нас зовсім нічого немає, мабуть, в Бердянську теж щось незначне", - пояснив Клименко.

"З огляду на те, що ми, на жаль, програємо в кількості військової авіації і протиповітряних військ, умови для десантної операції на узбережжі Азовського моря дуже сприятливі для країни-агресора", - резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання. 24 травня військові РФ затримали два судна - під болгарським і турецьким прапорами біля Бердянська.

У Держприкордонслужбі тоді також заявили, що суду не затримували, а лише оглянули.

5 червня стало відомо, що Військово-морські сили Збройних сил України закрили три ділянки Азовського моря до 1 вересня для проведення заходів з бойової підготовки.