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Росія хоче встановити тотальний контроль у Керченській протоці: з'явилися тривожні дані

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Після нападу на кораблі ВМС України у листопаді минулого року і полону 24 українських моряків Росія продовжує незаконну діяльність із встановлення одностороннього контролю над Керченською протокою.

За оперативними даними групи "Інформаційний спротив-Крим", у службовій записці "Капітана морського порту Керч" С. Селезньова повідомляється, що у Криму активно здійснюють діяльність лоцманські організації.

Зокрема йдеться про "Росморпорт", ТОВ "Юванс-Транс", ТОВ "Юг-Транзит", а також про суб'єкт "КПМ" (власник більше 60% ГТС, що входять у межі акваторії "морського порту Керч") .

В ІС нагадали, що раніше встановлені Керченською капітанією технічні регламенти (режим) проходу суден через Керченський міст блокували право проходу плавзасобів типу "Панамакс", а також постійно використовуються для посилення перевірок та арештів іноземних суден ФСБ і Росгвардією РФ.

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Документ підтверджує, що в період 2014-2018 року проводилася робота з підготовки нормативного забезпечення анексії окупованого Криму шляхом встановлення урядом РФ кордонів морського порту Керч, а також кордонів портів Феодосії, Ялти, Севастополя і Євпаторії, які були визнані міжнародною спільнотою окупованими і закриті Україною для мореплавання.

"На сьогодні постановою уряду РФ від 30 грудня 2018 року № 1775 затверджено нові Правила встановлення або вимірювання кордонів території морського порту, а також його розширення. У зв'язку з цим Службою капітана морського порту Керч розпочато роботу згідно з вищезазначеним документом", — підсумували в ІС .

Росія хоче встановити тотальний контроль у Керченській протоці: з'явилися тривожні дані

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А Запад на это не реагирует. Не знаю, кем больше возмущатъся - бандитом путиным или ничтожными политиканами Запада, которые еще смеют иметь какие-то претензии к Украине.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавный народ...украинцы...везде жопа...полная...а они там что то еще выдумывают придумывают фантазируют мечтают ...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Животные ( украинцы) ...вы хоть забор то достроили?
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