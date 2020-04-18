Росія готувала терористів "ДНР" з 2008 року: в мережі спливли докази
Росія та прихильники її окупаційних ідей готували сценарій створення терористичних "Л/ДНР" на сході України ще у 2008 році.
У якості доказу давніх злочинних планів країни-агресорки офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував у Facebook фото статті в українській газеті за 2008 рік.
"Спеціально для тих, хто досі думає, що винен Майдан. Ні, це меседж Росії, який вони вам влили у вуха. Винна Росія, а також керівники всіх силових відомств. Наприклад, з 14 лютого 2008 року, з часу, коли вийшла ця публікація в газеті "Експрес", – зазначив захисник України.
Зокрема, в матеріалі 12-річної давності мер Сєверодонецька скаржився на погрози вбивством на його адресу через те, що він відмовив у проведенні в місті з'їзду депутатів півдня і сходу України. Йшлося про збори сепаратистів, які вже тоді відстоювали ідеї "ДНР".
"Я офіційно заявив, що недоцільно проводити з'їзд, якщо на ньому будуть звучати гасла і ідеологеми сепаратизму або ж федеративного устрою України. А "Донецька республіка" закликає до повного відділення півдня і сходу України та їх відходу до Російської Федерації", – говорив тоді очільник міста.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль розповіла, що про окупацію Криму Росією президент країни-агресорки попереджав ще у 2000 році. За її словами, ця інформація зафіксована в архіві МЗС України, який їй довелося вивчати в процесі підготовки до міжнародних судів з Росією.