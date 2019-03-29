Росія готувала атаку на провідні українські ЗМІ: що відомо

Хакерські угрупування під керівництвом російських спецслужб готували атаку на відомі ЗМІ України. Для цього вони створили кілька десятків доменів, які за назвою повністю копіюють або збігаються із популярними онлайн-виданнями та операторами зв'язку.

Облікові записи, які використовувалися для реєстрації доменів, раніше застосовувалися для кібератак на держсектор у 2018 році. Про це повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

"З їхньою допомогою було створено низку командно-контрольних серверів для керування вірусними атаками відомої хакерської групи РФ. Задум кібератаки, ймовірно, полягав у створенні максимального суспільного резонансу і негативного інформаційного впливу перед виборами президента України", — пояснили у Службі безпеки України.

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В СБУ відмовилися оприлюднити назви ЗМІ і компаній, проти яких Росія готувала провокацію. За словами представників спецслужби, всі вони були особисто поінформовані про атаку.

Як писав OBOZREVATEL, хакери, які мають зв'язки з урядом Росії, під виглядом працівників Державного департаменту США розсилали листи з вірусами в інші американські державні органи, аналітичні центри та підприємства.

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