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Росія готувала атаку на провідні українські ЗМІ: що відомо

1.5тЧитати матеріал російською

Хакерські угрупування під керівництвом російських спецслужб готували атаку на відомі ЗМІ України. Для цього вони створили кілька десятків доменів, які за назвою повністю копіюють або збігаються із популярними онлайн-виданнями та операторами зв'язку.

Облікові записи, які використовувалися для реєстрації доменів, раніше застосовувалися для кібератак на держсектор у 2018 році. Про це повідомили на сторінці СБУ у Facebook.

"З їхньою допомогою було створено низку командно-контрольних серверів для керування вірусними атаками відомої хакерської групи РФ. Задум кібератаки, ймовірно, полягав у створенні максимального суспільного резонансу і негативного інформаційного впливу перед виборами президента України", — пояснили у Службі безпеки України.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

В СБУ відмовилися оприлюднити назви ЗМІ і компаній, проти яких Росія готувала провокацію. За словами представників спецслужби, всі вони були особисто поінформовані про атаку.

Як писав OBOZREVATEL, хакери, які мають зв'язки з урядом Росії, під виглядом працівників Державного департаменту США розсилали листи з вірусами в інші американські державні органи, аналітичні центри та підприємства.

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Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
СБУ опять усих пэрэмогло
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Руssаки, есть Руssаки. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Кремлеботы траха*т русоботов, а потом наоборот. 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
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