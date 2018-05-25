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"Росія готується наступати": Турчинов прибув на лінію фронту

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прибув на українські позиції в зоні проведення операції Об'єднаних сил на самій лінії фронту під Горлівкою.

Зокрема, він провів нараду з військовим керівництвом і керівниками силових структур щодо ефективності протидії російській агресії в умовах переходу від антитерористичної операції до операції Об'єднаних сил, повідомляє прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ у безпосередній близькості від російсько-українського кордону, що свідчить "про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій і наступальних дій, які можуть розпочатися в будь-який час".

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Секретар РНБО України побував на позиціях 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького в районі Горлівки, де останнім часом зафіксовано найбільшу щільність обстрілів і військових провокацій з боку російсько-терористичних військ.

Перебуваючи в епіцентрі бойових дій в районі селища Зайцеве, а також селища Південне, яке було взяте під контроль українськими військовими, Турчинов зазначив, що, незважаючи на постійні провокації з боку російсько-окупаційних військ "наші воїни не тільки гідно утримали оборону, але і значно покращили свої позиції з метою мінімізації втрат серед особового складу і цивільного населення".

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Нагадаємо, напередодні Турчинов назвав дату, коли Росія може піти великою війною на Україну.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот беда. Укровермахт постоянно не скрываясь, докладывает о своём продвижении вперёд, но РФ, войск которой на Украине никто не видел, всё-время готовится к нападению. Может тупчинов всё никак обратки дождаться не может?
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