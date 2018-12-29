Росія готує хіматаку на Донбасі: у Міноборони виступили з важливою заявою

Російські спецслужби готують хімічну атаку на окупованій частині Донбасу проти місцевого населення.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Розвідка спостерігає низку ознак, які чітко вказують на підготовку Росією диверсійно-терористичного акту з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин", — сказав він.

Вадим Скібіцький Скріншот відео

За його словами, російські спецслужби розраховують на велику кількість жертв, вони намагаються використати наявність на окупованих територіях значної кількості потенційно небезпечних підприємств, де зберігаються запаси отруйних речовин, насамперед хлору та аміаку.

"Небезпеку для цивільного населення становлять промислові об’єкти, на яких зберігаються отруйні речовини. Серед них - хімічний гігант "Стірол" (Горловка). Неспроможність окупаційної влади забезпечити їх надійне зберігання може призвести до техногенних катастроф", - зазначив він.

Скібіцький наголосив, що надалі російськими пропагандистами це подаватиметься як застосування українськими силовими структурами хімічної зброї проти жителів Донбасу.

Розвідка встановила, що на Донбас у середині грудня прибула група російських фахівців з хімічних бойових і отруйних речовин.

"На тимчасово окупованих територіях противник підвищив готовність російських окупаційних військ до дій в умовах хімічного забруднення. З території Росії завезені новітні засоби індивідуального захисту особового складу підрозділів 1 і 2 АК російських окупаційних військ, які планується випробувати у бойових умовах", — уточнив Скібіцький.

За його словами, з метою створення вигідної для РФ громадської думки Москва більше місяця проводить масштабну інформаційну кампанію зі звинувачення України у прихованій підготовці до таких дій.

"Головне управління розвідки констатує, що за аналогічною схемою Росія провела інформаційну операцію напередодні імітації хімічної атаки у Сирії 24 листопада ц. р. в районі міста Алеппо для виправдання подальшого нанесення авіаційних ударів по сирійських опозиційних силах", — підсумував Скібіцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фейк про хіматаку озвучив терорист "ДНР" Данило Безсонов. Він заявив, що до міста Бахмут нібито прибула група британських військових для проведення "хімічних атак" на півночі "ДНР".

На брехню негайно відреагували в ЗСУ і нагадали, що військовослужбовці інших країн не беруть участі у бойових діях на Донбасі.

Безглузда лякалка "ДНР" викликала резонанс і на мирній території України. Суспільство відповіло на неї масою жартів, що висміюють дурні домисли окупантів.