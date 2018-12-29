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Росія готує хіматаку на Донбасі: у Міноборони виступили з важливою заявою

38.6тЧитати матеріал російською

Російські спецслужби готують хімічну атаку на окупованій частині Донбасу проти місцевого населення.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Розвідка спостерігає низку ознак, які чітко вказують на підготовку Росією диверсійно-терористичного акту з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин", — сказав він.

Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Скріншот відео

За його словами, російські спецслужби розраховують на велику кількість жертв, вони намагаються використати наявність на окупованих територіях значної кількості потенційно небезпечних підприємств, де зберігаються запаси отруйних речовин, насамперед хлору та аміаку.

"Небезпеку для цивільного населення становлять промислові об’єкти, на яких зберігаються отруйні речовини. Серед них - хімічний гігант "Стірол" (Горловка). Неспроможність окупаційної влади забезпечити їх надійне зберігання може призвести до техногенних катастроф", - зазначив він.

Росія готує хіматаку на Донбасі: у Міноборони виступили з заявою
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Скібіцький наголосив, що надалі російськими пропагандистами це подаватиметься як застосування українськими силовими структурами хімічної зброї проти жителів Донбасу.

Розвідка встановила, що на Донбас у середині грудня прибула група російських фахівців з хімічних бойових і отруйних речовин.

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"На тимчасово окупованих територіях противник підвищив готовність російських окупаційних військ до дій в умовах хімічного забруднення. З території Росії завезені новітні засоби індивідуального захисту особового складу підрозділів 1 і 2 АК російських окупаційних військ, які планується випробувати у бойових умовах", — уточнив Скібіцький.

За його словами, з метою створення вигідної для РФ громадської думки Москва більше місяця проводить масштабну інформаційну кампанію зі звинувачення України у прихованій підготовці до таких дій.

"Головне управління розвідки констатує, що за аналогічною схемою Росія провела інформаційну операцію напередодні імітації хімічної атаки у Сирії 24 листопада ц. р. в районі міста Алеппо для виправдання подальшого нанесення авіаційних ударів по сирійських опозиційних силах", — підсумував Скібіцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фейк про хіматаку озвучив терорист "ДНР" Данило Безсонов. Він заявив, що до міста Бахмут нібито прибула група британських військових для проведення "хімічних атак" на півночі "ДНР".

На брехню негайно відреагували в ЗСУ і нагадали, що військовослужбовці інших країн не беруть участі у бойових діях на Донбасі.

Безглузда лякалка "ДНР" викликала резонанс і на мирній території України. Суспільство відповіло на неї масою жартів, що висміюють дурні домисли окупантів.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Вадим Скібіцький
Місце
Україна
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
ага ,примерно как в Сирии.
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Это их стиль! Тут можно всё ожидать!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Есть такие ДАУНЫ, - их зовут КАЦАПЫ, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пизде затычка, И к залупе лысой красный гребешок. Тягот и лишений не страшась нисколько, За весь мир кацапы призваны страдать, Всем они помогут, - во дворе вот только За собою мусор некому убрать. Жили бы нормально, как все люди в мире, Но кацап, однако, твёрдо убежден, Что ему мешает смыть говно в сортире Хитрый и коварный, подлый Вашингтон. Как же вы, уебаны, жалки и нелепы, - Сами обосрались с головы до пят, До чего забавно наблюдать, как скрепы В ваших черепушках без мозгов скрипят. Между тем, имея кой-какой всё ж опыт, Пьяная Россия всё встает с колен, - Но не понимает, бедная, что в жопе Не духовный стержень, а кремлёвский член. В голове опилки и обрывки ваты, Кто из вас ответит на такой вопрос, - Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты, Вы же ни при чём ведь, - ёбаный колхоз? Что же вы за люди, - люди-человеки? Что же вам неймётся, в заднице свербит? - Будьте же вы, суки, палкой траханы навеки !
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