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Росія підготувала атаку на Україну: тривожна заява Генштабу

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Російські війська можуть напасти на Україну на трьох із чотирьох можливих напрямків.

Російська сторона вже завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення, а також готує низку диверсій на передовій і в тилу. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає "Інтерфакс-Україна".

"В існуючих геополітичних реаліях ми прогнозуємо військові загрози за трьома з чотирьох напрямків: північ, схід і південь. Російська сторона завершує формування на кордоні України ударних з'єднань, які разом із частинами спецпризначення за задумом кремлівських стратегів складуть основу сил вторгнення", — сказав він.

Водночас Муженко підкреслив, що українським Збройним силам "є, ким і чим зупиняти російські танки й літаки".

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"Період так званої передвиборчої турбулентності, в який увійшла наша країна, використовується РФ для проведення комплексу спецоперацій для підриву оборонного потенціалу України. Ми відстежуємо значну активізацію противника в інформаційному просторі, де шляхом серії інформаційних і психологічних операцій він намагається впливати на особовий склад. Також паралельно з цим ми не виключаємо проведення низки актів прямої дії у формі диверсій і саботажу поблизу передової і в глибокому тилу", — зазначив начальник Генштабу.

Він уточнив, що в 2019 році Україна вдвічі збільшить склад нової техніки порівняно з попередніми роками.

"Йдеться, перш за все, про оновлення і прийняття на озброєння комплексів протиракетної оборони й модернізованих ракет до них, укомплектуванні вітчизняними протитанковими комплексами Сухопутних військ, десантно-штурмових військ і морської піхоти", — розповів Муженко.

Віктор Муженко

Віктор Муженко

Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий член Ради Федерації Росії від анексованого Криму Сергій Цеков заявив, що проросійський бунт в Україні повинен відбутися через декілька років.

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Особа
Віктор Муженко
Місце
Україна
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Блокаду надо с трёх из четырех возможных сторон , блокаду.
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира агрессивная и лживая как всегда...
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3
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andrei andrei
andrei andrei
Усе, Хохлов. Будем вас пиздеть! Поскольку, заипали вы уже всех в конец:-)))
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2
2 из 4 ответов | показать все
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
andrei andrei, от страха*
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
andrei andrei, Вот еще, мараться об этот скот. Пригнать еще больше списанного вооружения к границе - они от страза сами себя перестреляют)
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