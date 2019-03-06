Росія підготувала атаку на Україну: тривожна заява Генштабу

Російські війська можуть напасти на Україну на трьох із чотирьох можливих напрямків.

Російська сторона вже завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення, а також готує низку диверсій на передовій і в тилу. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає "Інтерфакс-Україна".

"В існуючих геополітичних реаліях ми прогнозуємо військові загрози за трьома з чотирьох напрямків: північ, схід і південь. Російська сторона завершує формування на кордоні України ударних з'єднань, які разом із частинами спецпризначення за задумом кремлівських стратегів складуть основу сил вторгнення", — сказав він.

Водночас Муженко підкреслив, що українським Збройним силам "є, ким і чим зупиняти російські танки й літаки".

"Період так званої передвиборчої турбулентності, в який увійшла наша країна, використовується РФ для проведення комплексу спецоперацій для підриву оборонного потенціалу України. Ми відстежуємо значну активізацію противника в інформаційному просторі, де шляхом серії інформаційних і психологічних операцій він намагається впливати на особовий склад. Також паралельно з цим ми не виключаємо проведення низки актів прямої дії у формі диверсій і саботажу поблизу передової і в глибокому тилу", — зазначив начальник Генштабу.

Він уточнив, що в 2019 році Україна вдвічі збільшить склад нової техніки порівняно з попередніми роками.

"Йдеться, перш за все, про оновлення і прийняття на озброєння комплексів протиракетної оборони й модернізованих ракет до них, укомплектуванні вітчизняними протитанковими комплексами Сухопутних військ, десантно-штурмових військ і морської піхоти", — розповів Муженко.

Віктор Муженко Крим.Реалії

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