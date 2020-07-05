Росія готова піти на поступки в переговорах по Донбасу, – Резніков

Росія готова "зблизити позиції" з Україною на переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в коментарі "Новинам Донбасу".

"Я більш оптимістично дивлюся на ці речі. Так, це складно, але точно інша тональність, інша риторика. Немає ворожнечі. Є бажання знайти можливість все-таки зблизити позиції, яке демонструється представниками Російської Федерації. А це вже важливо", – сказав він.

Резніков повідомив, що питання ротації представників РФ на переговорах в ТКГ це "питання часу".

"Неможливо навчитися говорити "так", якщо ти шість років казав "ні". Я вірю, що з того боку теж відбудеться ротація, заміна представників і це дасть можливість домовлятися", – заявив він.

На думку Рєзнікова, компроміси можуть бути з питань взаємного звільнення утримуваних осіб, режиму припинення вогню, розмінування, будівництва нових КПВВ, відкриття пропуску в Донецькій області, який знову закритий з боку бойовиків.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Резніков розповів, що з бюджету Російської Федерації на утримання тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму в рік виділяється в середньому $5 млрд доларів.