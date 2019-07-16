Росія дозволила видавати свої закордонні паспорти на Донбасі

Росія дозволила видавати свої закордонні паспорти мешканцям окупованих територій Донбасу.

Отримати їх зможуть ті, хто вже раніше оформив собі паспорти громадян Російської Федерації, повідомили в МВС РФ у відповідь на запит "РИА Новости".

"Отримати закордонний паспорт має право будь-який громадянин Російської Федерації, незалежно від його віку, в будь-якому підрозділі з питань міграції, незалежно від наявності реєстрації за місцем перебування або місцем проживання на території Російської Федерації", – йдеться у відповіді.

Видача паспортів РФ Скріншот

Видача російських паспортів розпочалася в середині червня у двох селах Ростовської області. Подавати документи охочі відмовитися від українського громадянства почали з квітня 2019-го.

Як писав OBOZREVATEL:

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