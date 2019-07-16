Росія дозволила видавати свої закордонні паспорти на Донбасі

Росія дозволила видавати свої закордонні паспорти мешканцям окупованих територій Донбасу.
Отримати їх зможуть ті, хто вже раніше оформив собі паспорти громадян Російської Федерації, повідомили в МВС РФ у відповідь на запит "РИА Новости".
"Отримати закордонний паспорт має право будь-який громадянин Російської Федерації, незалежно від його віку, в будь-якому підрозділі з питань міграції, незалежно від наявності реєстрації за місцем перебування або місцем проживання на території Російської Федерації", – йдеться у відповіді.
Видача паспортів РФ
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Видача російських паспортів розпочалася в середині червня у двох селах Ростовської області. Подавати документи охочі відмовитися від українського громадянства почали з квітня 2019-го.
Як писав OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості.
Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі за указом президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до списку санкцій.
Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій.
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