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Росія дозволила видавати свої закордонні паспорти на Донбасі

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Росія дозволила видавати свої закордонні паспорти мешканцям окупованих територій Донбасу.

Отримати їх зможуть ті, хто вже раніше оформив собі паспорти громадян Російської Федерації, повідомили в МВС РФ у відповідь на запит "РИА Новости".

"Отримати закордонний паспорт має право будь-який громадянин Російської Федерації, незалежно від його віку, в будь-якому підрозділі з питань міграції, незалежно від наявності реєстрації за місцем перебування або місцем проживання на території Російської Федерації", – йдеться у відповіді.

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Видача паспортів РФ

Видача паспортів РФ

Скріншот

Видача російських паспортів розпочалася в середині червня у двох селах Ростовської області. Подавати документи охочі відмовитися від українського громадянства почали з квітня 2019-го.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
И куда они поедут по этим филькиным грамотам?!? Ааааа, крымчане в курсе )))
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