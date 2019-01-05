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''Росія буде страждати'': озвучено прогноз щодо деокупації Криму

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Керченська криза не вирішиться в 2019 році. Проблема в тому, що це питання занадто сильно прив'язане до анексованого Криму.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила експерт-міжнародник Ірина Верещук. Вона підкреслила, що не відноситься до експертів-оптимістів, які заявляють, що в цьому році Крим повернеться Україні, а в Севастополі пройде парад ЗСУ.

"Хоча санкції будуть введені. Напевно, вони будуть дієвими. Напевно, Росія буде страждати економічно, дипломатично, політично... Але тим не менш, в 2019 році Крим не повернеться", – вважає Верещук.

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За її словами, на сьогоднішній день Росія занадто сильно зав'язана на півострів, щоб віддати його так просто. Крім того, Крим вкрай мілітаризований. Кремль вважає його своїм військовим форпостом, стягуючи туди величезну кількість військової техніки. Не треба забувати і про те, що саме з військовими цілями був побудований і Кримський міст.

''Росія буде страждати'': озвучено прогноз щодо деокупації Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту 25 листопада, коли корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон до окупантів, шість моряків отримали поранення.

27 листопада окупаційна влада Криму почали обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. В результаті 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.

28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС, захоплених на виході з Керченської протоки. Всім морякам загрожує шість років позбавлення волі.

19 грудня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку з залученням міжнародних партнерів. У Міністерстві закордонних справ Росії нервово відреагували на ці слова, розцінивши їх як "безвідповідальну провокацію".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:30 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Санкції проти РосіїРосійсько-український конфліктЗагострення в Азовському моріанексія КримуПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіяКерченська протокаКримський містКримвійнаконфліктЧорне мореАзовське море
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Весь вопрос...не когда...а КАК??????????????????????? Слово когда...мало кого интересует))))идите хоть завтра Вопрос в том ...будете ли запрашивать разрешение на вход в терводы России и возьмёте ли лоцмана)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Вам идиотам никто никогда не чинил препятствия...когда вы там идёте как люди а не как животные))))))))))))))))))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
читая таких экспердов,поневоле посещает мысль-какая бацила массово поразила мозги свидомитов, всерьез размышляющих о захвате Крыма и параде в Севастополе?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кстати...а когда вы соберёте катера и найдёте на них дурачков в плен???прошел месяц уже после громогеройного обещания пастора))))))))))))))))))))))))))))))))
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