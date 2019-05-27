Росія — брат, але Київ дорожчий? У "ДНР" попросилися назад в Україну

Мер окупованої Горлівки Іван Приходько заявив, що підтримує ідею входження "ДНР" до складу України на правах автономії.

Про це він заявив в інтерв'ю одному із видань, контрольованих терористами. За його словами, для того, щоб "реалізувати курс на Росію, Донбасу треба насамперед увійти до складу України".

"Ми розуміємо, що колишньої, довоєнної України вже ніколи не буде. У неї вже немає Криму, у неї вже немає Донбасу. Тому про жодну зміну курсу "ДНР" мови бути не може. Громадяни Російської Федерації – це наші брати. Вони 5 років нам допомагають, допомагають нам вижити. Повірте на слово, 99% жителів "ДНР" вам скажуть: ніякої зміни курсу бути не може! Росія – наша мета", – стверджує він.

Іван Приходько

Водночас Приходько запевнив, що його прагнення нібито "не суперечать Мінським домовленостям".

"Нам потрібно вибудовувати мирні сусідські відносини з Україною", – несподівано заявив представник окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угруповання "ДНР" і "ЛНР" нібито попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії. Таку сенсаційну заяву раніше зробив голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна.

Після цього в терористичних "Л/ДНР" почали масово писати звернення до новообраного президента України Володимира Зеленського з проханням надати "республікам" автономію у складі України.

У той же час міжнародники застерігають – за такими пропозиціями ховається бажання Росії контролювати ухвалення стратегічних рішень України щодо НАТО і ЄС.

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