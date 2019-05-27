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/Розслідування

Росія — брат, але Київ дорожчий? У "ДНР" попросилися назад в Україну

7.1тЧитати матеріал російською

Мер окупованої Горлівки Іван Приходько заявив, що підтримує ідею входження "ДНР" до складу України на правах автономії.

Про це він заявив в інтерв'ю одному із видань, контрольованих терористами. За його словами, для того, щоб "реалізувати курс на Росію, Донбасу треба насамперед увійти до складу України".

"Ми розуміємо, що колишньої, довоєнної України вже ніколи не буде. У неї вже немає Криму, у неї вже немає Донбасу. Тому про жодну зміну курсу "ДНР" мови бути не може. Громадяни Російської Федерації – це наші брати. Вони 5 років нам допомагають, допомагають нам вижити. Повірте на слово, 99% жителів "ДНР" вам скажуть: ніякої зміни курсу бути не може! Росія – наша мета", – стверджує він.

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Іван Приходько

Іван Приходько

Водночас Приходько запевнив, що його прагнення нібито "не суперечать Мінським домовленостям".

"Нам потрібно вибудовувати мирні сусідські відносини з Україною", – несподівано заявив представник окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угруповання "ДНР" і "ЛНР" нібито попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії. Таку сенсаційну заяву раніше зробив голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна.

Після цього в терористичних "Л/ДНР" почали масово писати звернення до новообраного президента України Володимира Зеленського з проханням надати "республікам" автономію у складі України.

У той же час міжнародники застерігають – за такими пропозиціями ховається бажання Росії контролювати ухвалення стратегічних рішень України щодо НАТО і ЄС.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
В жопу они войдут, а не в состав Украины. Войдут в жопу - по самую ГОРЛОвку. Дважды был в ПМР - порэпаные дороги, старики продающие свой секонд-хенд вдоль пешеходных дорог. "стражи порядка" в мышиной форме совдеповского покроя, автоматы с газировкой и грязными стаканами - жопа жопой. Вот чем станет Луганда и
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
В Минске договорились; !)Немедленно прекратить огонь....(как стреляли наемники так и стреляют) 2)обеспечить контроль со стороны ОБСЕ (обполчленцы всеми способами препятствуют) 3)Принять закон об особом статусе (Украина приняла) 4)Обеспечить контроль ОБСЕ над границей (и не думали) 5)Немедленно освободить заложников (и не думали)6) Вывести незаконные вооруженные формирования,военную технику,боевиков и наемников (и не думают) Про "автономию" речи не было! Смерть российско-фашистским оккупантам и их приспешникам! Слава Украине!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бгггг,а что значит,что они попросились обратно?Он же четко говорит "поддерживает идею вхождения "ДНР" в состав Украины на правах автономии.".....Так об этом всегда и шла речь.И в Минских соглашениях это написано.А раз Киев их не выполняет,то получается что не желает возвращения Донбасса в состав Украины на деле.А только на словах спекулирует этим.
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Федоров Федор, и где там об автономии?
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