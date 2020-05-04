Росія атакувала Україну фейками про COVID-19: агітаторів зловили

Фахівці Служби безпеки України викрили в поширенні фейків про пандемію коронавірусу інтернет-агітаторів, керованих із країни-агресора Росії.

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Про це повідомляє пресслужба відомства на сторінці в Facebook. Там підкреслили, що злочинці намагаються використати будь-які інформаційні приводи для створення хаосу та паніки.

Зазначається, що загалом за період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,1 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 900 тис. користувачів, викрили 301 інтернет-агітатора, які поширювали різноманітні фейки про COVID-19. Встановлено, що 14 із них діяли за завданням російської сторони.

СБУ викрила сотні агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19

За даними СБУ, за вказівкою кураторів проросійські агітатори поширювали фейкові новини про святкування Великодня, травневих свят, вимушених карантинних обмежень та інших заходів, пов’язаних із дотриманням правил захисту для протидії епідемії коронавірусної інфекції.

Щодо 14 агітаторів, котрі діяли за завданням російської сторони, розпочато кримінальні провадження за вчинки, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

"Інформація стосовно виявлених 287 агітаторів спрямована до Національної поліції. 118 осіб вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП", – зауважили в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кіберфахівці СБУ викрили та зупинили роботу київського інтернет-промоутера, який поширював фейковий контент про коронавірус COVID-19 на замовленя жителів Росії.