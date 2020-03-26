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26 березня • оновлено в 13:26
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Росія атакує Італію? У гумконвої Путіна через коронавірус знайшли підступ

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Гуманітарна допомога у вигляді військових лікарів-вірусологів, медичного обладнання і техніки, яку Росія нещодавно відправила у постраждалу від коронавірусу Італію, може свідчити про те, що наступний збройний конфлікт у світі буде саме в цій країні.

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Таке передбачення щодо можливого подальшого розвитку подій в Італії, яка бореться з COVID-19, поділилася журналістка і громадська активістка Ольга Решетилова. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Не тому, що я Ванга. А тому, що в Італії нині присутні всі елементи типової кремлівської спецоперації. Пропаганда і дезінформація. Підігрівання популізму і вливання грошей в політиків і чиновників. Встановлення зв’язків із іншими осередками "руского міра" (згадайте "посольство ДНР" в Італії чи візити італійських політиків в "ЛНР")", – зауважила журналіста.

Росія атакує Італію? У гумконвої Путіна через коронавірус знайшли підступ

За словами Решетилової, криза всередині Італії стала своєрідним сприятливим моментом для розв’язання конфлікту. Чергове свідчення тому – гумконвой на чолі з російськими військовими.

"Там, де з’являються російські військові, війна неминуча. Рано чи пізно", – стверджує вона.

Журналістка підкреслила, що саме тому для росіян таким важливим був "кейс" українського військового, службовця Національної гвардії Віталія Марківа. Вона переконана, що це було складовою інформаційно-психологічних операцій РФ.

"Не виключено, що з Італії Кремль почне остаточний розвал ЄС. І ми, звісно, глибоко цим занепокоєні і висловлюємо свою стурбованість. І хоч це звучить як іронія, насправді ні*іга не смішно", – підсумувала Решетилова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час телефонної розмови з прем'єром Італії Джузеппе Конте президент Росії Володимир Путін домовився, що відправить у цю країну для боротьби з коронавірусом військових лікарів-вірусологів, медичне обладнання і техніку. Зазначається, що бесіда відбулася з ініціативи саме російської сторони.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус російська пропаганда
Місце
Італія
Тег
Росія - країна-агресор
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Не потому, что я Ванга. А потому, что....... я просто ещё одна йопнy.тая kaSтрюля"
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2
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Livesey David
Livesey David
Даже если на Украине вымрет половина населения, дураков там хватит ещё не на один год.
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Doe John
Doe John
Зовите дурку. В стране задница, в мире задница, а они продолжают свою мантру про рашку клятую. За 6 лет не надоело?
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