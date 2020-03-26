Росія атакує Італію? У гумконвої Путіна через коронавірус знайшли підступ

Гуманітарна допомога у вигляді військових лікарів-вірусологів, медичного обладнання і техніки, яку Росія нещодавно відправила у постраждалу від коронавірусу Італію, може свідчити про те, що наступний збройний конфлікт у світі буде саме в цій країні.

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Таке передбачення щодо можливого подальшого розвитку подій в Італії, яка бореться з COVID-19, поділилася журналістка і громадська активістка Ольга Решетилова. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Не тому, що я Ванга. А тому, що в Італії нині присутні всі елементи типової кремлівської спецоперації. Пропаганда і дезінформація. Підігрівання популізму і вливання грошей в політиків і чиновників. Встановлення зв’язків із іншими осередками "руского міра" (згадайте "посольство ДНР" в Італії чи візити італійських політиків в "ЛНР")", – зауважила журналіста.

За словами Решетилової, криза всередині Італії стала своєрідним сприятливим моментом для розв’язання конфлікту. Чергове свідчення тому – гумконвой на чолі з російськими військовими.

"Там, де з’являються російські військові, війна неминуча. Рано чи пізно", – стверджує вона.

Журналістка підкреслила, що саме тому для росіян таким важливим був "кейс" українського військового, службовця Національної гвардії Віталія Марківа. Вона переконана, що це було складовою інформаційно-психологічних операцій РФ.

"Не виключено, що з Італії Кремль почне остаточний розвал ЄС. І ми, звісно, глибоко цим занепокоєні і висловлюємо свою стурбованість. І хоч це звучить як іронія, насправді ні*іга не смішно", – підсумувала Решетилова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час телефонної розмови з прем'єром Італії Джузеппе Конте президент Росії Володимир Путін домовився, що відправить у цю країну для боротьби з коронавірусом військових лікарів-вірусологів, медичне обладнання і техніку. Зазначається, що бесіда відбулася з ініціативи саме російської сторони.

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