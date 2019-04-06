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Росія активно готується до роздачі паспортів у "ДНР": що відомо

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У Донецьку та інших населених пунктах, непідконтрольних Україні, почали активно готуватися до видачі російських паспортів.

У школи вже надійшли запити з "районних відділів освіти", де від навчальних закладів вимагають оперативно представити список з кількістю педагогів і техпрацівників, у яких є паспорти "ДНР", повідомляє "Страна.ua".

Відповідні дані необхідні для загального списку по "республіці", щоб знати скільки в цілому потрібно бланків російських паспортів.

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Дані списки директори шкіл вже склали і направили в "райвно". Педагоги, які живуть за українським паспортом і не потрапили до них, паспорт Росії не отримають, як мінімум, у першій хвилі. Очікується, що вона запуститься вже навесні – влітку цього року.

При цьому донецькі освітяни і працівники "прокуратури" підтвердили слова джерела в російській Федеральній міграційній службі. Зокрема, йдеться не про загальносуспільний паспорт, а про закордонний.

Росія активно готується до роздачі паспортів у "ДНР": що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского міра".

У грудні 2018 Держдума РФ ухвалила законопроект про спрощене надання російського громадянства. Не приховується, що в першу чергу законопроект спрямований на громадян України.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини Донбасу
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Венгерские паспорта, румынские, карта поляка... Пора и России своим людям паспорта выдавать! Давно пора! :-)))
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