Росія 150 разів обстріляла Україну у 2014 році: резонансне розслідування щодо Донбасу

За літо 2014 року російські війська щонайменше 149 разів обстріляли українську територію. У 137 випадках вогонь вівся саме з РФ.

Про це свідчать дані у звіті міжнародної групи розслідувачів Bellingcat "Неоголошена війна Путіна. Російські артилерійські удари по території України влітку 2014 року" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що масові обстріли українських позицій з території Росії почалися після того, як українські військові у червні 2014 року розпочали наступ із метою відновити контроль над містами, які захопили терористи.

Росія 150 разів обстріляла Україну у 2014 році Народна правда

Всього обстріл вівся по 408 об'єктах, 127 із яких розташовані за межами трикілометрової прикордонної зони.

Розслідування провели у прикордонній зоні на території України шириною 22 км (на таку відстань вдаряє 122-мм гаубиця 2А18) в Донецькій та Луганській областях. У Росії розслідувачі вивчали всю територію Ростовської області від кордону вздовж тієї місцевості, яку вивчали в Україні.

За допомогою спеціальної методології було визначено 305 об'єктів на території Росії чи України, поблизу кордону, які потенційно могли використовуватися як вогневі позиції. Також було зафіксовано 518 полів із воронками від обстрілів.

Розслідувачі виявили не лише сліди нападів, але і підтвердження в мережі. "Всю ніч довбали по Україні", – такий пост розмістив у соцмережі Вконтакте російський солдат. Він показав фото гаубиць "Мста-Б".

Гаубиці "Мста-Б Вікіпедія

За даними Bellingcat, застосовувалися також реактивні системи залпового вогню, зокрема "Град". Сліди РСЗВ були знайдені на 88 позиціях.

"Російські Збройні сили почали артилерійський обстріл із території РФ не пізніше початку липня 2014 року. Частота і масштаби цих обстрілів тільки посилювалися до підписання Мінських угод у вересні 2014 року" , – йдеться у звіті.

На думку розслідувачів, зафіксовані обстріли можна вважати актами агресії та відкритих військових дій Росії проти України. При цьому у звіті наголосили, що оприлюднені дані – мінімум, який вдалося знайти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що бойові втрати української армії на Донбасі за минулий 2019 рік склали щонайменше 111 осіб.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram