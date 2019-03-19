"Російську весну" завалили трупами": Цимбалюк розніс Росію за спробу знищити Україну

Якщо окупацію Криму Росія підносить як свою гордість, то вторгнення на Донбас вона соромиться через занадто великі втрати.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він нагадав, що все це було сплановано як єдина операція і здійснювалося одними і тими ж військовими злочинцями. Однак якщо в Криму Україна ще не була готова стріляти в росіян, то на Донбасі вже дала їм потужну відсіч.

Російська весна topwar.ru

"Люди, які захоплювали Крим, проявили себе під час захоплення Донецька і Луганська. Це і Гіркін, і російські десантники, які з медалями "За повернення Криму" поїхали на Донбас, це і снайпер "Декі", і багато-багато інших. І що ж зараз ? Якщо поверненням в "рідну гавань" Криму пишаються, то поверненням частини Донецької і Луганської областей не дуже. А, завалили трупами "російську весну"? Про "Новоросію" мріяли? Результат цього російського вставання з колін всім відомий, але це не кінець історії. Так, і нехай частіше повторюють, що і Крим, і Донбас повернулися в "рідну гавань" назавжди", — із сарказмом зазначив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст заявив, що нинішня українська армія кардинально відрізняється від тієї, якою вона була у 2014 році. Саме її відродження змусило Росію відмовитися від розтиражованого окупаційного міфу про перетворення України на "Новосроссію".

Також Цимбалюк попередив окупантів, що їх близьким доведеться вмиватися сльозами. Адже зараз українці не сумніваються в необхідності знищення ворогів, які вторглися в чужу країну.

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