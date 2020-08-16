Російський журналіст порівняв Соловйова із засновником нацистської ідеології

Коли нинішній російський режим впаде, топпропагандист Кремля Володимир Соловйов повинен постати перед судом одним з перших. Адже його злочини порівнювані з тими, які здійснювали лідери нацизму.

Таку думку озвучив російський журналіст, ведучий та продюсер Михайло Козирєв в інтерв'ю для YouTube-каналу Юрія Дудя. Свою позицію медійник виклав, пояснюючи, чому Соловйова не запросили на ювілейний ефір радіо "Срібний дощ", біля витоків якого він стояв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думаю, що на вечірку однокласників у 1938 році в Потсдамі не варто запрошувати єдину людину в класі, яка стала оберштурмбанфюрером СС. Без цього можна обійтися. Це якраз той випадок", – сказав Козирєв.

"Так трапилося, що з випускників "Срібного дощу" один поставив собі за мету паразитувати на ненависті. Його робота – це щоденна ненависть. Людина, яка спорудила собі заводик з виробництва ненависті, – я радий, що його немає на цій зустрічі випускників", – додав він.

Журналіст також підкреслив, що в руках Соловйова зосереджені рупори всіх федеральних ресурсів, що дає йому можливість виробляти ненависть в промислових масштабах.

"Він перейшов зі сфери журналістики і радіоведення як ентертейменту в бік політичної пропаганди, яка характерна була для тоталітарних режимів. Я реально не хочу нічого мати спільного з цією людиною", – дав оцінку пропагандисту Козирєв.

"І я думаю, що якщо насправді настане нарешті на моїй чи пам'яті або після мене той світлий день, коли люди сядуть на лаву підсудних, я думаю, що він там повинен сидіти одним із перших. Я думаю, що це Ейхман (німецький оберштурмбанфюрер СС, який курував утиски євреїв. – Ред.) фактично, що це злочини масштабу родоначальників нацистської ідеології", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Козирєв заявив, що з моменту приходу Володимира Путіна до влади в Росії, країна почала "пробивати дно", оскільки державу очолила людина, яка раніше працювала на злочинну організацію.

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