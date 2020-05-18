Російський військовий засвітив на відео колони техніки РФ під час окупації Криму: його особу встановили
Українські волонтери змогли встановити особисті дані окупанта зі 108-го десантно-штурмового полку, який брав участь у захопленні Криму.
Ним виявився Чумак Олег Ігорович, який народився 6 травня 1994 року в Станиці Висілки, Висілковського району, Краснодарського краю РФ, повідомляє Inform Napalm (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Російський окупант проходив строкову службу в 108-му десантно-штурмовому полку, в/ч 42091, пункт постійної дислокації – Новоросійськ. Цей полк входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.
Також волонтери з'ясували, що 8 березня 2014 року на своїй сторінці в соцмережі Чумак опублікував відео колони техніки і назвав його "Траса Краснодар – Новоросійськ, колона військ РФ до Криму".
У колоні була помічена така техніка: РСЗВ 2Б26, машини управління вогнем артилерії, БТР-82А, РЕБ Р-330Ж "Житель", РЕБ "Леєр-2" на базі бронеавтомобіля "Тигр-М". Показово, що 13 березня 2014 року саме "Леєр-2" на базі "Тигр-М" зафіксували на Керченській переправі.
На номерах зафільмованої техніки була намальована цифра 21, що означає Південний військовий округ РФ, Північний Кавказ. А на РСЗВ 2Б26 був знак гвардії, отже, гвардійська бригада.
Нагадаємо, що на початку березня 2014 року в Крим через Краснодар заїхала колона 18-ї ОМСБр, в якій були БТР-82А. Пунктом призначення колони було село Воїнка Красноперекопського району Криму. Ймовірно, на відео, опублікованому в профілі Чумака, саме ця колона.
Назву підрозділу, в якому служив фігурант розслідування, вдалося визначити за пов'язкою, яку видно на фото – 108 гв. ДШП.
Що стосується номера військової частини, повного імені фігуранта та імені командира в/ч, то вся ця інформація є в листі подяки для окупанта.
Крім того, Чумак опублікував 21 березня 2014 року фото на березі моря зі зброєю. Підпис до фото: "Крим". Пізніше він видалив свій коментар, але вдалося зберегти скрін.
А 8 травня 2014 він опублікував кілька фото медалі за окупацію Криму в різних ракурсах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери Inform Napalm дізналися, що в операції із захоплення Криму в 2014 році брав учать екіпаж російського малого ракетного корабля "Штиль" – тоді він був залучений до блокування кораблів ВМСУ в бухті Донузлав.