Російський військовий засвітив на відео колони техніки РФ під час окупації Криму: його особу встановили

Українські волонтери змогли встановити особисті дані окупанта зі 108-го десантно-штурмового полку, який брав участь у захопленні Криму.

Ним виявився Чумак Олег Ігорович, який народився 6 травня 1994 року в Станиці Висілки, Висілковського району, Краснодарського краю РФ, повідомляє Inform Napalm (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російський окупант проходив строкову службу в 108-му десантно-штурмовому полку, в/ч 42091, пункт постійної дислокації – Новоросійськ. Цей полк входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

Окупант Криму Олег Чумак Inform Napalm

Також волонтери з'ясували, що 8 березня 2014 року на своїй сторінці в соцмережі Чумак опублікував відео колони техніки і назвав його "Траса Краснодар – Новоросійськ, колона військ РФ до Криму".

У колоні була помічена така техніка: РСЗВ 2Б26, машини управління вогнем артилерії, БТР-82А, РЕБ Р-330Ж "Житель", РЕБ "Леєр-2" на базі бронеавтомобіля "Тигр-М". Показово, що 13 березня 2014 року саме "Леєр-2" на базі "Тигр-М" зафіксували на Керченській переправі.

На номерах зафільмованої техніки була намальована цифра 21, що означає Південний військовий округ РФ, Північний Кавказ. А на РСЗВ 2Б26 був знак гвардії, отже, гвардійська бригада.

Нагадаємо, що на початку березня 2014 року в Крим через Краснодар заїхала колона 18-ї ОМСБр, в якій були БТР-82А. Пунктом призначення колони було село Воїнка Красноперекопського району Криму. Ймовірно, на відео, опублікованому в профілі Чумака, саме ця колона.

Назву підрозділу, в якому служив фігурант розслідування, вдалося визначити за пов'язкою, яку видно на фото – 108 гв. ДШП.

Окупант Криму Олег Чумак Inform Napalm

Що стосується номера військової частини, повного імені фігуранта та імені командира в/ч, то вся ця інформація є в листі подяки для окупанта.

Подяка окупанту Криму Чумаку Inform Napalm

Крім того, Чумак опублікував 21 березня 2014 року фото на березі моря зі зброєю. Підпис до фото: "Крим". Пізніше він видалив свій коментар, але вдалося зберегти скрін.

Окупант Криму Олег Чумак Inform Napalm

А 8 травня 2014 він опублікував кілька фото медалі за окупацію Криму в різних ракурсах.

Медаль Чумака за окупацію Криму Inform Napalm

Медаль Чумака за окупацію Криму Inform Napalm

Медаль Чумака за окупацію Криму Inform Napalm

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери Inform Napalm дізналися, що в операції із захоплення Криму в 2014 році брав учать екіпаж російського малого ракетного корабля "Штиль" – тоді він був залучений до блокування кораблів ВМСУ в бухті Донузлав.

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