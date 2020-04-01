Російський терорист розбомбив депо в Горлівці через поділ бізнесу

Кадровий російський військовий Роман Тітов, призначений командиром одного з підрозділів терористів "ДНР", влаштував обстріл трамвайно-тролейбусного депо в окупованій Горлівці.

Це було зроблено через поділ бізнесу з "мером" захопленого міста, а також з метою дискредитувати Об'єднані сили, написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Обстріл депо в Горлівці Facebook Анатолія Штефана

Обстріл депо в Горлівці Facebook Анатолія Штефана

На кадрах видно, що в результаті обстрілу були практично повністю знищені всі пасажирські автобуси Горлівки та інший громадський транспорт, а також обірвана лінія електропередач.

"Нещодавно призначений командир 3 ОМСБр Роман "Алтаєць, Генріх" Тітов (Демонов – прізвище прикриття), кадровий російський офіцер в ніч з 31 березня на 1 квітня віддав команду на обстріл трамвайно-тролейбусного управління в місті Горлівка", – написав Штефан.

Обстріл депо в Горлівці Facebook Анатолія Штефана

Обстріл депо в Горлівці Facebook Анатолія Штефана

"Перерозподіл сфер впливу з "мером" Горлівки Приходьком, з яким одразу після свого призначення не знайшов спільної мови так званий "комбриг". Звичайна провокація з демонстрацією сили "меру" Приходьку, а також одночасним звинуваченням і дискредитацією підрозділів Об'єднаних сил", – додав захисник України.

Відзначимо, що скандальний терорист Тітов внесений з базу сайту "Миротворець". Уродженець Оренбурга є підполковником ЗС РФ. Раніше він був судимий за перевищення службових повноважень із застосуванням насильства і зброї.

Роман Титов Сайт "Миротворець"

Також відомо, що ротні тактичні групи зі складу 21 ОМСБр 2 АК РФ (Рощинске, Самарська область) Центрального військового округу ЗС РФ, де служив Тітов, з його призначенням командиром 11 ОМСП 1 АК ЗС РФ, в лютому 2016 року брали участь в бойових діях в районах окупованих Луганська і Краснодона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підтримувані Росією терористи "Л/ДНР" на Донбасі 27 березня нахабно обстріляли житловий сектор недалеко від Авдіївської промислової зони, в результаті чого було поранено місцеву мешканку.

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