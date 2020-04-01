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1 квітня • оновлено в 15:32
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/ Розслідування

Російський терорист розбомбив депо в Горлівці через поділ бізнесу

3.4т
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Кадровий російський військовий Роман Тітов, призначений командиром одного з підрозділів терористів "ДНР", влаштував обстріл трамвайно-тролейбусного депо в окупованій Горлівці.

Це було зроблено через поділ бізнесу з "мером" захопленого міста, а також з метою дискредитувати Об'єднані сили, написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Обстріл депо в Горлівці

Обстріл депо в Горлівці

Facebook Анатолія Штефана

Обстріл депо в Горлівці

Обстріл депо в Горлівці

Facebook Анатолія Штефана

На кадрах видно, що в результаті обстрілу були практично повністю знищені всі пасажирські автобуси Горлівки та інший громадський транспорт, а також обірвана лінія електропередач.

"Нещодавно призначений командир 3 ОМСБр Роман "Алтаєць, Генріх" Тітов (Демонов – прізвище прикриття), кадровий російський офіцер в ніч з 31 березня на 1 квітня віддав команду на обстріл трамвайно-тролейбусного управління в місті Горлівка", – написав Штефан.

Обстріл депо в Горлівці

Обстріл депо в Горлівці

Facebook Анатолія Штефана

Обстріл депо в Горлівці

Обстріл депо в Горлівці

Facebook Анатолія Штефана

"Перерозподіл сфер впливу з "мером" Горлівки Приходьком, з яким одразу після свого призначення не знайшов спільної мови так званий "комбриг". Звичайна провокація з демонстрацією сили "меру" Приходьку, а також одночасним звинуваченням і дискредитацією підрозділів Об'єднаних сил", – додав захисник України.

Відзначимо, що скандальний терорист Тітов внесений з базу сайту "Миротворець". Уродженець Оренбурга є підполковником ЗС РФ. Раніше він був судимий за перевищення службових повноважень із застосуванням насильства і зброї.

Роман Титов

Роман Титов

Сайт "Миротворець"

Також відомо, що ротні тактичні групи зі складу 21 ОМСБр 2 АК РФ (Рощинске, Самарська область) Центрального військового округу ЗС РФ, де служив Тітов, з його призначенням командиром 11 ОМСП 1 АК ЗС РФ, в лютому 2016 року брали участь в бойових діях в районах окупованих Луганська і Краснодона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підтримувані Росією терористи "Л/ДНР" на Донбасі 27 березня нахабно обстріляли житловий сектор недалеко від Авдіївської промислової зони, в результаті чого було поранено місцеву мешканку.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Горлівка
Тег
ДНР
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Wick John
Wick John
Очередные байки от дырявого при.дара для безмозглого стада укро свиней
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1
0
Иван Васильевич
Иван Васильевич
На самом деле ТТУ в центре Горловки обстреляли украинские каратели. Обоз, прекращайте распространять фейки от так называемого "полковника" Штефана. Этот бред уже никому не вставляет.
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5
1
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
"ВСУ атаковали центр Горловки! Удар нанесен в самое сердце города! Такого не было с 2015 года! ❗ Обстрел центральной части Горловки. Прямое попадание в ТТУ. Повреждены или полностью вышли из строя семь новых автобусов Донбасс."
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4
1
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
https://vk.com/strelkov_info?z=video-57424472_456275059%2Fcdc02da0bb289215bb%2Fpl_wall_-57424472
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