Російський слід? До Зеленського звернулися через переслідування командувача ВМС

Представники громадського об’єднання "Морська експертна платформа" розкритикували наміри влади вручити повідомлення про підозру у вчиненні держзради командувачу ВМС Ігорю Воронченку.

Зокрема за те, що він віддав команду на прохід українських військових кораблів через Керченську протоку. Припинити цю "політичну розправу" над адміралом, а також його військовим та політичним керівництвом вони закликали президента Володимира Зеленського.

"Організація проходу військових кораблів України з Чорного до Азовського моря здійснювалася без порушень положень міжнародного права та національного законодавства України. Наміри звинуватити колишнє політичне та військове керівництво України у завданні шкоди національним інтересам України чи матеріальних збитків за їхнє державницьке рішення… слід оцінювати виключно як політичні переслідування", – йдеться у заяві громадського об’єднання.

Зазначається, що звинувачення адмірала Воронченка у державній зраді на основі подій, які відбулися в листопаді 2018 року, зокрема захоплення російськими силовиками кораблів ВМС України у водах Чорного моря після їхньої невдалої спроби пройти Керченську протоку, "може висувати тільки влада, яка ставить під сумнів законне право України на вільний прохід власними морськими акваторіями".

"У світі є лише одна країна, яка офіційно про це заявляє – це Російська Федерація. Справа проти адмірала Воронченка є не лише частиною особисто політично вмотивованої помсти сьогоднішніх можновладців своїм попередникам. Вона ставить під питання законність опору агресору взагалі та руйнує правову позицію України в міжнародних арбітражах проти РФ", – заявляють активісти.

Крім цього, вони наголосили, мовляв, за таких умов цілком очевидно, чиї інтереси обслуговують ті, хто реалізує сценарій політичного переслідування українського адмірала.

Захоплені в листопаді 2018 року в Керченській протоці кораблі ВМСУ Дзеркало тижня

"Тим, хто стоїть за лаштунками цієї сфабрикованої справи, насправді може бути все одно, як вона закінчиться. Адже навіть підготовка до оголошення підозри вже завдала величезної шкоди ВМС України. Обезголовлення морського війська України та його деморалізація може свідчити про підготовку сприятливих обставин для агресії Росії з моря. Можливо, це саме сценарій "Одеса Наша" та розблокування Північно-Кримського каналу і розглядаються в Кремлі як такі, що допоможуть врятувати рейтинг Путіна", – додали у заяві "Морської експертної платформи".

У зв’язку з цим активісти закликали всі політичні сили, які стоять на проукраїнських державницьких позиціях, а також громадські організації, які виступають за демократичні цінності та верховенство права, й усіх небайдужих громадян об’єднатися "з метою відвернути загрозу повернення в Україну практики політичних переслідувань та справжньої державної зради на користь російського агресора".

"Ми закликаємо президента України Володимира Зеленського не робити непоправних помилок, які вже мали місце в новітній українській історії, призводили до міжнародної політичної ізоляції тих президентів, які їх допускали й відкидали країну на десятиліття назад у її розвитку як європейської, демократичної держави", – наголосили у відкритому зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко попереджав, що Росія посилила свою військову присутність в Чорноморському регіоні й уже тоді там складалася небезпечна ситуація.