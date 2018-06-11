"Російський" Крим: Times пояснилася за скандальну карту

Британське видання The Times принесло офіційні вибачення за публікацію карти стадіонів ЧС-2018 з футболу, на якій окупований Крим позначений як частина Росії.

"Переважна більшість країн (включаючи Великобританію) не визнають анексію Росією в 2014 році українського Криму і засудили її як таку, що суперечить міжнародному праву. Приносимо вибачення за помилку", - сказано в заяві, передає посольство України в Великобританії в Twitter.

У свою чергу, українські дипломати заявили, що високо цінують відповідь газети.

"Кожен може зробити помилку. Що важливо - визнати її і правильно виправити. Ми дуже цінуємо!" - сказано в повідомленні.

. @thetimes Everyone can make a mistake. What is crucial - to acknowledge them and correct timely. We do appreciate! #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/BiMvryRmFg - Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 11 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українське радіо потрапило в скандал з картою окупованого Криму.