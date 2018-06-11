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"Російський" Крим: Times пояснилася за скандальну карту

1.4тЧитати новину російською

Британське видання The Times принесло офіційні вибачення за публікацію карти стадіонів ЧС-2018 з футболу, на якій окупований Крим позначений як частина Росії.

"Переважна більшість країн (включаючи Великобританію) не визнають анексію Росією в 2014 році українського Криму і засудили її як таку, що суперечить міжнародному праву. Приносимо вибачення за помилку", - сказано в заяві, передає посольство України в Великобританії в Twitter.

У свою чергу, українські дипломати заявили, що високо цінують відповідь газети.

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"Кожен може зробити помилку. Що важливо - визнати її і правильно виправити. Ми дуже цінуємо!" - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українське радіо потрапило в скандал з картою окупованого Криму.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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