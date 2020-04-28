Російський генерал виявився ключовим фігурантом справи про збитий MH17

Перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака може виявитися одним із головних фігурантів справи про авіакатастрофу боїнга МН17, збитого на Донбасі 2014 року.

Про це повідомляють розслідувальні проєкти The Insider і Bellingcat. Зокрема, Бурлакою може бути "Володимир Іванович", який фігурує в прослуховуваннях.

Ім'я "Володимира Івановича" з'явилося в матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT), яка здійснює офіційне міжнародне розслідування катастрофи, в листопаді 2019 року.

Андрій Бурлака

Саме "Володимиру Івановичу" 16 липня 2014 року, напередодні катастрофи МН17 телефонував самопроголошений "прем'єр-міністр" "ДНР" Олександр Бородай. В іншій розмові "Володимира Івановича" сепаратисти називають "великим начальником", який "прилетів із Москви". Бородай, зокрема, запитує співрозмовника, чи можуть "вертольоти працювати в районі Мар'їнки", і просить "ввімкнути ключ" (пристрій-скремблер на телефоні спецзв'язку).

Терористи в бесідах із "Володимиром Івановичем" також згадують прізвище Владислава Суркова. Тоді останній був помічником президента Володимира Путіна та курирував український напрямок російської політики.

На записах, опублікованих JIT, чутно, що коли терористи розмовляють між собою про "Володимира Івановича", то вони також згадують імена міністра оборони Сергія Шойгу та командувача Південним військовим округом Андрія Сердюкова.

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