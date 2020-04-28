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28 квітня • оновлено в 15:57
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/ Розслідування

Російський генерал виявився ключовим фігурантом справи про збитий MH17

11.6т
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Перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака може виявитися одним із головних фігурантів справи про авіакатастрофу боїнга МН17, збитого на Донбасі 2014 року.

Про це повідомляють розслідувальні проєкти The Insider і Bellingcat. Зокрема, Бурлакою може бути "Володимир Іванович", який фігурує в прослуховуваннях.

Ім'я "Володимира Івановича" з'явилося в матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT), яка здійснює офіційне міжнародне розслідування катастрофи, в листопаді 2019 року.

Андрій Бурлака

Андрій Бурлака

Саме "Володимиру Івановичу" 16 липня 2014 року, напередодні катастрофи МН17 телефонував самопроголошений "прем'єр-міністр" "ДНР" Олександр Бородай. В іншій розмові "Володимира Івановича" сепаратисти називають "великим начальником", який "прилетів із Москви". Бородай, зокрема, запитує співрозмовника, чи можуть "вертольоти працювати в районі Мар'їнки", і просить "ввімкнути ключ" (пристрій-скремблер на телефоні спецзв'язку).

Терористи в бесідах із "Володимиром Івановичем" також згадують прізвище Владислава Суркова. Тоді останній був помічником президента Володимира Путіна та курирував український напрямок російської політики.

На записах, опублікованих JIT, чутно, що коли терористи розмовляють між собою про "Володимира Івановича", то вони також згадують імена міністра оборони Сергія Шойгу та командувача Південним військовим округом Андрія Сердюкова.

Російський генерал виявився ключовим фігурантом справи про збитий MH17

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
У меня завсклад Владимир Иванович, не уж то он?
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
"генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных"-ключевое слово здесь МОЖЕТ, а может всё шиколадный? Но заголовок мощный.
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Нациев Сала
Нациев Сала
тyпые cвыни, опять вам инфопомои на уши навешивают)
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Розслідування

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