Російсько-окупаційні війська зруйнували житловий будинок в Широкиному, відкривши по населеному пункту вогонь з мінометів.

Як сказано в повідомленні прес-центру штабу ООС в Facebook, терористи влаштували провокацію в п'ятницю, 12 червня, близько 12:00.

"Одна з мін потрапила в житловий будинок, майже повністю зруйнувавши його, а ще три розірвалися в безпосередній близькості від приватного будинку. Інформація про наявність постраждалих громадян в результаті ворожого обстрілу уточнюється", – сказано в звіті.

Терористи вдарили по мирному населенню в Широкиному штаб ООС

Терористи вдарили по мирному населенню в Широкиному штаб ООС

Терористи вдарили по мирному населенню в Широкиному штаб ООС

Терористи вдарили по мирному населенню в Широкиному штаб ООС

Також окупанти вранці в суботу, 13 червня, розмістили артилерійські системи на східній околиці Калінінського, поруч з будинками мирних жителів.

"Прикривши себе цивільним населенням як живим щитом, ворожі артилеристи випустили 50 снарядів калібру 122 мм по українських захисниках Луганського. Цілком очевидно, що метою було примусити підрозділи Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників в обстрілах мирних мешканців", – відзначається в повідомленні.

"Таким чином окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення й вкотре підтвердили відверте ігнорування Мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права", – додали в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Наші воїни знищили двох і поранили щонайменше трьох російських окупантів.

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