Російські військові вбили бійця ЗСУ

Кирило Лютий Розслідування 17:36, 17.06.2020 Оновлено: 17:48, 17.06.2020

Один український військовий загинув на Донбасі в результаті бойових дій в середу, 17 червня.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook. Збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю", – написано в повідомленні.

В результаті обстрілу помер захисник України, проте бійці ЗСУ негайно відреагували на всі можливі загрози з боку загарбників і змусили супротивника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – відзначили в зведенні.

Карта ООС за 17 червня
Міністерство оборони

Як писав OBOZREVATEL, раніше війська Росії вдарили по ЗСУ біля житлових кварталів. Вони поранили одного захисника України, однак і самі зазнали втрат.

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