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Російські військові вбили бійця ЗСУ

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Розслідування
2,6 т.

Один український військовий загинув на Донбасі в результаті бойових дій в середу, 17 червня.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook. Збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю", – написано в повідомленні.

В результаті обстрілу помер захисник України, проте бійці ЗСУ негайно відреагували на всі можливі загрози з боку загарбників і змусили супротивника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", – відзначили в зведенні.

Карта ООС за 17 червня

Карта ООС за 17 червня

Російські військові вбили бійця ЗСУ

Російські військові вбили бійця ЗСУ

Як писав OBOZREVATEL, раніше війська Росії вдарили по ЗСУ біля житлових кварталів. Вони поранили одного захисника України, однак і самі зазнали втрат.

УкраїнаВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
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  1. /Розслідування