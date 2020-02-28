Російські військові вбили бійця ЗСУ: розв'язалися криваві бої

У четвер, 27 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Про трагічну звістку повідомили в пресцентрі ОС на сторінці у Facebook, обставини загибелі воїна поки невідомі. Зазначається, що загалом за минулу добу збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донбасі загинув воїн ЗСУ

Так, три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу населеного пункту Новомихайлівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета (шість пострілів);

неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв три обстріли наших позицій:

двічі неподалік Новотошківського – зі 120-мм мінометів ворог випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд із Оріховим – з міномета калібру 120 мм (три міни).

Водночас уже з початку 28 лютого російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли захисників Водяного, що в районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Схід". На щастя, за цю добу втрат із нашого боку немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 26 лютого на Донбасі трагічно загинув воїн Збройних сил України Дмитро Гринь. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

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