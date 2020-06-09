Російські військові поранили бійця ЗСУ під Авдіївкою

Російсько-окупаційні війська поранили українського військовослужбовця в районі Авдіївки.

Як ідеться у зведенні пресцентру штабу ООС у Facebook, терористи застосували стрілецьку зброю.

"Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Воїна оперативно доставили до військово-медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу", – повідомили в ООС.

У відповідь українські захисники застосували вогневі засоби і дали окупантам відсіч. Втрати противника уточнюються.

Карта ООС 9 червня Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Авдіївці підірвався військовий автомобіль, у результаті чого поранення отримали 10 військовослужбовців Національної гвардії.

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