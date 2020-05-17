У мережу потрапило відео з черговими доказами присутності на окупованому Донбасі російських військових.

Блогер "Фашик Донецький" опублікував в Telegram-каналі звернення найманця з позивним "Монгол", який повідомив, що він живе в Волгограді і в зухвалій формі пригрозив захисникам незалежності України.

Російські найманці на Донбасі

"Ми з розвідки. Куди ви лізете? У нас пацани з автоматів танки мочать. Жару ми ще дамо, а треба буде, то ще багато нас підтягнеться з Росії. Так що тримайтеся, укри", – заявив терорист.

Як писав OBOZREVATEL, відомий російський політичний експерт вважає, що Путін не здійснити новий напад на території України, оскільки у нього немає ресурсів на це. Йому залишається лише "лякати і провокувати" Україну.