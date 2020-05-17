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18 травня • оновлено в 02:12
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Російські військові на Донбасі: в мережі показали нові докази. Відео

2.5т
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У мережу потрапило відео з черговими доказами присутності на окупованому Донбасі російських військових.

Блогер "Фашик Донецький" опублікував в Telegram-каналі звернення найманця з позивним "Монгол", який повідомив, що він живе в Волгограді і в зухвалій формі пригрозив захисникам незалежності України.

Російські найманці на Донбасі

Російські найманці на Донбасі

"Ми з розвідки. Куди ви лізете? У нас пацани з автоматів танки мочать. Жару ми ще дамо, а треба буде, то ще багато нас підтягнеться з Росії. Так що тримайтеся, укри", – заявив терорист.

Як писав OBOZREVATEL, відомий російський політичний експерт вважає, що Путін не здійснити новий напад на території України, оскільки у нього немає ресурсів на це. Йому залишається лише "лякати і провокувати" Україну.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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