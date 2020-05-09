У суботу, 9 травня, на війні на Донбасі російські окупанти 7 разів порушили режим тиші, але ніхто з українських військовослужбовців в результаті боїв не постраждав.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу Операції об'єднаних сил в Facebook.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", – сказано в повідомленні.

Бої пройшли в районі таких населених пунктів: Красногорівка, Опитне, Широкине, Хутір Вільний, Кримське, Новотошківське і Оріхове.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соц мережі

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів", – сказано в звіті.

Карта ООС 9 травня Міноборони

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