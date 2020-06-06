Російські війська завдали удару по ЗСУ із забороненої зброї: є поранені

У суботу, 6 червня, на війні на Донбасі двоє бійців ЗСУ отримали поранення після обстрілів російсько-окупаційних військ.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши в тому числі і міномети калібру 120 мм, які повинні бути відведеними від лінії розмежування. Також вони застосували кулемети, протитанкові ракетні комплекси і стрілецьку зброю.

Бої пройшли в районі населених пунктів Мар'їнка, Богданівка, Оріхове і Опитне.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються", – сказано в повідомленні.

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