Російські війська застосували проти ЗСУ снайперів: є поранений

Кирило Лютий Розслідування 18:29, 2.06.2020

Російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши одного українського військовослужбовця.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, терористи застосували заборонені міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також проти ЗСУ працювали снайпери.

Бої пройшли в районі населених пунктів Богданівка, Старогнатівка, Мар'їнка, Водяне та Майорськ.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються", – відзначили в штабі ООС.

Карта ООС, 2 червня
Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, окупанти на Донбасі не припиняють практику ведення вогню безпосередньо з житлових кварталів населених пунктів.

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