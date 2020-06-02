Російські війська застосували проти ЗСУ снайперів: є поранений

Російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши одного українського військовослужбовця.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, терористи застосували заборонені міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також проти ЗСУ працювали снайпери.

Бої пройшли в районі населених пунктів Богданівка, Старогнатівка, Мар'їнка, Водяне та Майорськ.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. Втрати противника уточнюються", – відзначили в штабі ООС.

Карта ООС, 2 червня Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, окупанти на Донбасі не припиняють практику ведення вогню безпосередньо з житлових кварталів населених пунктів.

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