Російські війська вночі напали на ЗСУ на Донбасі

Близько опівночі на Луганському напрямку терористи розв'язали бій з ЗСУ – ситуація різко загострилася.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил із застосуванням озброєння, яке заборонено Мінськими угодами.

"Окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Противник випустив 20 снарядів по захисникам Кіндрашівки Нової... Перед обстрілом наших позицій, російські окупанти з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил вдалися до збройних провокацій та нанесли вогневі удари по своїм позиціям, які розташовані поблизу житлових будинків окупованого населеного пункту Веселеньке", – відзначили в ОС.

Українські військові підкреслили, що ніколи не вели вогонь по мирному населенню.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом доби, 23 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 раз порушили режим припинення вогню.

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