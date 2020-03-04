Російські війська вбили воїна ЗСУ на Донбасі, багато поранених

Один український воїн загинув, ще п'ятеро отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 3 березня.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Зайцевого – з підствольного гранатомета;

поруч із Лебединським – з міномета калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв один обстріл наших позицій, а саме:

поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збираються призивати в армію випускників військових кафедр ВНЗ. Причому під рушницю збираються поставити чоловіків до 43 років. Правда, обіцяють, що в зону бойових дій таких "новобранців" не відправлять.

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