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5 березня • оновлено в 10:29
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/ Розслідування

Російські війська розв'язали кривавий бій на Донбасі: у ЗСУ втрати

9.7т
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Четверо воїнів ЗСУ були поранені 4 березня внаслідок бойових дій на Донбасі. Всього збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Російські війська розв'язали кривавий бій на Донбасі: у ЗСУ втрати

Так стріляли:

  • поруч із Кримським – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм, а також три постріли ворог зробив зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поблизу Миронівського – з 82-мм міномета (чотири міни);

  • в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поруч із Травневим – з міномета калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Крім цього, за минулу добу противник двічі зробив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих немає. Вогонь українські захисники не відкривали", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилися фото ліквідованого терориста "ДНР" Євгена Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація).

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ахренедь... Клип Little Big на песню Skibidi завоевал премию фестиваля детского телевидения ... Российский коллектив обогнал в Бельгии даже популярную среди детей песню Baby Shark. Видеоработа на трек Skibidi петербургской группы Little Big завоевала премию фестиваля детского телевидения в Бельгии. Об этом рассказал руководитель группы Илья Прусикин во время передачи "Вечерний Ургант". По словам Прусикина, три дня назад группа получила премию в рамках большого бельгийского фестиваля детского ТВ. Коллектив пригласили выступить, а после сообщили, что их работа стала первой, обогнав даже популярную среди детей Baby Shark. Прусикин рассказал, что это было удивлением для него. Дело в том, что творчество российского коллектива чаще всего маркируется отметкой "для лиц старше 18 лет".
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Golan Sim
Golan Sim
Не желая следовать Минскому переговорному процессу в деле достижения мира в истерзанной гр,ажда,нской во,йной стране, майдановские нацисты продолжают ПОЛИТИКУ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ с конечной целью РАЗОРЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА.
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10
2
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Григоренко Николай, а кто ее начал не гцбошлеп ли саша коган?
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3
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Golan Sim, Не потрібно було розпочинать війну. Тоді і миру чекать не прийшлося б
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5
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Слава богу, вна Украине всё нормально...
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0

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