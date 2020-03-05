Російські війська розв'язали кривавий бій на Донбасі: у ЗСУ втрати

Четверо воїнів ЗСУ були поранені 4 березня внаслідок бойових дій на Донбасі. Всього збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Так стріляли:

поруч із Кримським – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм, а також три постріли ворог зробив зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Миронівського – з 82-мм міномета (чотири міни);

в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомета;

поруч із Травневим – з міномета калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Крім цього, за минулу добу противник двічі зробив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих немає. Вогонь українські захисники не відкривали", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилися фото ліквідованого терориста "ДНР" Євгена Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся