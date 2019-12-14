Російські війська підло вдарили по ЗСУ на Донбасі і нарвалися на відсіч

Збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню у п’ятницю, 13 грудня, на Донбасі. Внаслідок цього бойову травму отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Про це повідомили в пресслужбі ООС у Facebook, додавши, що Росія знову не виконує взяті на себе зобов'язання щодо сталого припинення вогню відповідно до ухваленого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у Парижі.

Зокрема, противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Крім того, зафіксовано і ворожий вогонь із озброєння БМП. Однак ЗСУ дали гідну відсіч окупантам.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Replyua.net

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;

біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;

біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;

поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що з початку цієї доби, 14 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку не було.

Карта ситуації на Сході за 13 грудня 2019 року mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня на Донбасі збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього жоден український воїн не постраждав.

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