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14 грудня • оновлено в 08:48
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/ Розслідування

Російські війська підло вдарили по ЗСУ на Донбасі і нарвалися на відсіч

3.5т
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Збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню у п’ятницю, 13 грудня, на Донбасі. Внаслідок цього бойову травму отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Про це повідомили в пресслужбі ООС у Facebook, додавши, що Росія знову не виконує взяті на себе зобов'язання щодо сталого припинення вогню відповідно до ухваленого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у Парижі.

Зокрема, противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Крім того, зафіксовано і ворожий вогонь із озброєння БМП. Однак ЗСУ дали гідну відсіч окупантам.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Replyua.net

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

  • біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

  • поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:

  • двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;

  • біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;

  • неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що з початку цієї доби, 14 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку не було.

Карта ситуації на Сході за 13 грудня 2019 року

Карта ситуації на Сході за 13 грудня 2019 року

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня на Донбасі збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього жоден український воїн не постраждав.

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Автор
Марта Рок
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Сили спеціальних операцій ЗС України
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Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, а какой "достойный ответ" дали военысвета? Тема не раскрыта.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Бухгалтер Борис, Да им это не важно. Главное чтобы был МОЩНЫЙ заголовок))))
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2
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"Подло ударили"... Оккупационные войска ВСУ бьют благородно? Точка-У и фосфорные бомбы - это такое благородство.... Пид.ры мокрожопые. Как только им немножко мошонку прищемят, начинают вопить: "Аааа... Это нарушение Минских соглашений. Так нельзя." Тьфу, бля, чмошники. Если уж ты мужик, то будь им до конца, а не скули как щенок побитый....
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3
0
hunt andres
hunt andres
На что нарвались?))) Новый перл от оьоза)
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4
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