Російські війська підло ударили по захисниках України під Донецьком: є поранений

Кирило Лютий Розслідування 22:05, 17.05.2020 Оновлено: 22:27, 17.05.2020

Російсько-окупаційні війська під Донецьком поранили українського військовослужбовця.

Як повідомив штаб ООС о 9 вечора в неділю, 17 травня, терористи влаштували обстріл в районі населеного пункту Піски, застосувавши гранатомети і великокаліберні кулемети.

"В результаті обстрілу один український захисник отримав кульове поранення. Воїн доставлений до лікувального закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний", – сказано в звіті.

Підрозділи Об'єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Відзначимо, 17 травня, кілька годин тому, окупанти поранили ще одного українського військового.

Карта ООС, 17 травня
Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, збройні формування Росії шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі 16 травня, але нарвалися на потужну відсіч і поплатилися за такі дії.

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