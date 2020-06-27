Російські війська обстріляли ЗСУ під Авдіївкою і Водяним, – Міноборони

З початку доби 27 червня російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції захисників України на Донбасі.

Про це повідомив спікер Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу. Він підкреслив, що втрат серед ЗСУ не було.

"У районі Водяного вночі окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети. Крім того, збройні формування РФ в черговий раз свідомо порушили Мінські угоди. Ворог здійснив 17 пострілів з артилерійських систем калібру 122 мм по наших позиціях поблизу Авдіївки, випустив 8 хв 120-го калібру, вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї", – розповів він.

Українські військові подавили активність окупантів вогневими засобами, їхні втрати уточнюються.

Карта ООС за 27 червня. Джерело - Міністерство оборони України

Як писав OBOZREVATEL, напередодні захисники України знищили одного і поранили двох окупантів після того, як вони застосували заборонену зброю.