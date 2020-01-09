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9 січня • оновлено в 08:40
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/ Розслідування

Російські війська на Донбасі підло вдарили по ЗСУ: є поранені

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За минулу добу російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Під обстрілом ворога були поранені троє військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

ООС на Донбасі

ООС на Донбасі

politeka.net

Зокрема, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по захисниках Лебединського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чотири обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано й у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;

  • неподалік Новоолександрівки – зі стрілецької зброї;

  • біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Водночас із початку цієї доби, 9 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі й поранили двох українських воїнів.

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Автор
Марта Рок
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
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филя филя
филя филя
одни подло ударили другие благородно ранились. обос не жёлтая газетенка а коричневая уже. цвета гамна практически))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ну ,слава богу,я уж грешным делом подумал всю Российскую армию перебили..
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