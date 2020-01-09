Російські війська на Донбасі підло вдарили по ЗСУ: є поранені

За минулу добу російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
Під обстрілом ворога були поранені троє військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
ООС на Донбасі
politeka.net
Зокрема, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по захисниках Лебединського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Чотири обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано й у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;
неподалік Новоолександрівки – зі стрілецької зброї;
біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
Водночас із початку цієї доби, 9 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі й поранили двох українських воїнів.
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