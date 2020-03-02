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2 березня • оновлено в 08:15
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/ Розслідування

Російські війська атакували ЗСУ на Донбасі: в кривавому бою багато поранених

1.6т
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П'ятеро українських воїнів отримали поранення, ще двоє – бойове ураження під час зіткнень з терористами "Л/ДНР" на Донбасі 1 березня.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поблизу населеного пункту Піски – з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Невельського – з автоматичної станкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Авдіївка – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу Березового – з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • поруч з Мар'їнкою – зі станкового протитанкового гранатомета ворог зробив 5 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів.

Російські війська атакували ЗСУ на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстрілу наших позицій, а саме:

  • поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатометаю

  • в районі населеного пункту Ніжньотепле – з протитанкового ракетного комплексу;

  • неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм випустив 3 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • поруч з Новотошківським – з 120-мм мінометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося про трьох поранених. Також в ОС повідомили, що е ще три людини отримали бойові травми під час бойових дій на Донбасі

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На фоне позорных потерь ВСУ ,надо срочно ООС и Штепану дырявому придумать перемогу,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пачками ган-дошат ВСУшных алка-шей.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
5 украинских военных получили ранения, ещё двое получили "боевое поражение" - наступили на грабли, упали рылом в лужу, им выстрелили солью в жoпу местные, а водка и нapкотики оказались палеными
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