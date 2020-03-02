Російські війська атакували ЗСУ на Донбасі: в кривавому бою багато поранених

П'ятеро українських воїнів отримали поранення, ще двоє – бойове ураження під час зіткнень з терористами "Л/ДНР" на Донбасі 1 березня.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу населеного пункту Піски – з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Невельського – з автоматичної станкового гранатомета і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Авдіївка – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Березового – з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

поруч з Мар'їнкою – зі станкового протитанкового гранатомета ворог зробив 5 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстрілу наших позицій, а саме:

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатометаю

в районі населеного пункту Ніжньотепле – з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм випустив 3 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поруч з Новотошківським – з 120-мм мінометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося про трьох поранених. Також в ОС повідомили, що е ще три людини отримали бойові травми під час бойових дій на Донбасі

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