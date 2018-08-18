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Російські солдати вдерлися в Україну через Дністер

224.1тЧитати новину російською

Російські військовослужбовці в невизнаному Придністров'ї форсували Дністер і незаконно перебували на території України 14-15 серпня поточного року.

Як сказано в заяві на сайті посольства України в Молдові, Росія порушила свої зобов'язання в процесі мирного врегулювання конфлікту.

Дипвідомство уточнило, що в Україні перебували військові і техніка Оперативної групи російських військ в зоні безпеки. Солдати РФ перешкоджали виконанню обов'язків представникам миротворчих сил і Місії ОБСЄ.

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"Зазначені дії Росії в черговий раз підтверджують необхідність повного та безумовного виведення російських військ з території Республіки Молдова відповідно до рішень Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року", - сказано в заяві посольства.

Варто відзначити, що 13 серпня прес-служба Західного військового округу Росії повідомила про підготовку Оперативною групою російських військ у Придністров'ї бойової бронетехніки для можливих навчань з переходом водних бар'єрів.

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Вранці 14 серпня біля пляжу в с. Тернаука на лівому березі Дністра і пішохідного моста через Дністер в Тирасполі була розміщена бронетехніка і військові вантажівки без номерів і розпізнавальних знаків. При цьому молдавських військових і представників ОБСЄ не допустили на ці території.

Міністр оборони Молдови Еуджен Стурза назвав дії Росії провокацією проти його країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з Молдови.

У свою чергу президент Молдови Ігор Додон став на бік Москви.

Читайте всі новини по темі "Конфлікт у Придністров'ї" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт у Придністров'ї
Місце
Україна
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Alexshid Alexshid Ivanovich
Alexshid Alexshid Ivanovich
Чем больше дЭбилов в росии тем богаче царь,а на этих троллей не обращайте внимание,они ж дебилы
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1
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые! Как себя ощущать жителями самой бедной страны в Европе? Жители которой вместе с папуасами моют жопы немощным европейцам?Вы гордитесь , что стали самыми главными нищебродами Европы?))))))).
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Zemski Juri
Zemski Juri
Графский Степан, укр не могут учиться 3 года, чтобы мыть жопы европейским старикам. Поэтому работают кто где. Кто программистами, кто малярии, кто физиками.
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Alexshid Alexshid Ivanovich
Alexshid Alexshid Ivanovich
Графиня де Сталагмит,вы сегодня в ударе? халявной бояры местный поп подогнал?
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Никакое быдло, возомнившее себя "панивной нацией", - на Донбассе панувать не будет.
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Vit
Vit
Banderacaput Sergey,серик, сходи к ветеринару - вдруг поможет)))
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Vit
Vit
Макарова Виктория, Вика, писю в ротик и спать...
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