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Російські прикордонники жорстоко побили українця: з'явилися фото і відео

23.8тЧитати новину російською

У п'ятницю, 17 серпня, ввечері російські прикордонники на КПП "Долбіно" побили українця, який їхав на поїзді сполученням "Кривий Ріг - Москва".

Як повідомили в Державній прикордонній службі, потерпілий повернувся в Україну в суботу вранці, 18 серпня, на потязі сполученням "Київ-Харків". На станції "Харків-пасажирський" йому була викликана "швидка". Лікарі надали чоловікові першу допомогу.

Потерпілий 1977 р.н. розповів, що під час проходження КПП "Долбіно" він пред'явив російським прикордонникам всі необхідні документи, але вони все одно не пропустили його через кордон. На питання про причини відмови прикордонники не відповіли, після чого двоє прикордонників і один цивільний вивели українця з вагону поїзда, побивши його. Потім вони відібрали у потерпілого мобільний телефон та видалили всі відеофайли, на які він знімав незаконні дії силовиків.

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В даний час співробітники Державної прикордонної служби направили в поліцію повідомлення про нанесення умисних легких тілесних ушкоджень громадянину України (ст. 125 КК).

Також Держприкордонслужба направила листа Прикордонній службі ФСБ Росії з вимогою надати інформацію про обставини інциденту і дати оцінку діям своїх співробітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі пасажир побив таксиста, за відмову доїхати до кінця маршруту.

Місце
УкраїнаХарків
Об'єкт
побили українця
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Прив Глеб
Прив Глеб
А хот и было за что тогда не убили на смерть? нельзя так.все ж не скотина
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Астровскай Арьтьйомєй
Астровскай Арьтьйомєй
Якого милого цей тупий кацап туди поперлося??"Братья" вони йому?Нехай подякує,що не зробили терористом і "політичним" в"язнем...Не х.й шастить.
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Lyashenko Lyudmila
Lyashenko Lyudmila
Побили, значить було за що
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