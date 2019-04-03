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Російські паспорти у "Л/ДНР": в Кремлі зробили несподівану заяву

3.4тЧитати матеріал російською

У Кремлі заявили, що не знають про нібито плани почати видавати жителям Луганської та Донецької "народних республіках" паспорти Російської Федерації.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяву окупантів, передають РИА Новости.

"Я не маю ніякої інформації із цього приводу, не знаю про які повідомленнях ви говорите", - сказав він.

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Російські паспорти у "Л/ДНР"

Російські паспорти у "Л/ДНР"

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Путін раніше запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского мира".

  • У грудні 2018 Держдума РФ ухвалила законопроект про спрощене надання російського громадянства. Не приховується, що в першу чергу законопроект спрямований на громадян України.

  • Пізніше з'явилася інформація, що в "Донецькій і Луганській народних республіках" почнуть видачу паспортів громадян РФ.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНРНовини ДНР
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